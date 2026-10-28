В Махачкале суд аннулировал незаконную собственность на землю в 3 тысячи «квадратов»
Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Ленинского районного суда Махачкалы об отсутствии права собственности на земельный участок площадью более 3 тыс. кв. м. Об этом сообщает Управление имущественных и земельных отношений дагестанской столицы.
Апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения. Ранее районный суд удовлетворил иск управления, постановив аннулировать сведения об участке на проспекте Насрутдинова в Едином государственном реестре недвижимости и снять его с государственного кадастрового учета. Решение вступило в законную силу.
В управлении отметили, что продолжают работу по возврату в муниципальную собственность земельных незаконно отчужденных участков.