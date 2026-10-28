Учебные стрельбы в Сочи продлятся с полудня до позднего вечера 28 октября
В Сочи 28 октября пройдут учебные стрельбы — сразу на трех площадках, со значительным разрывом по времени. В акватории морского порта Сочи занятия запланированы с 12:55 до 22:20, сообщает городская администрация.
Вторая площадка — полигон в селе Пластунка: там стрельбы состоятся с 17:00 до 20:00, в вечерний час пик, когда движение в курортной столице Кубани традиционно наиболее плотное.
Также учения пройдут с 12:00 до 14:00 в районе села Ахштырь, пригородного села у границы с Абхазией.