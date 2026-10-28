В Северную Осетию поступило 1512 тонн топлива за сутки
Топливное обеспечение Северной Осетии поддерживается нараскатывающую волну поставок. На сегодняшний день в республике имеются 3102 тонны бензина и 1660 тонн дизельного топлива. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Только за прошедшие сутки в регион дополнительно поступило 648 тонн бензина и 864 тонны дизтоплива — то есть дневная поставка увеличила запас дизеля более чем наполовину, а бензина — на пятую часть.
Топливный конвейер не останавливается: в пути находятся ещё 1903 тонны бензина и 2425 тонн дизельного топлива. С учётом этих объёмов суммарный ресурс республики оценивается примерно в 5 тыс. тонн бензина и 4,1 тыс. тонн дизеля.