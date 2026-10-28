В КЧР заключили под стражу уклонившегося от наказания осужденного
Усть-Джегутинский районный суд Карачаево-Черкесии постановил заключить под стражу ранее судимого жителя республики, уклонявшегося от исполнения наказания. Мужчину направят в колонию-поселение под конвоем. Об этом сообщает пресс-служба судов республики.
В июне 2026 года Предгорный районный суд Ставропольского края признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, имеющим судимость) и назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным в 2,5 года, а также запретил управлять транспортными средствами на тот же срок. В июле апелляционная инстанция изменила приговор: назначила два года лишения свободы в колонии-поселении и лишение права управлять транспортными средствами на 3,5 года.
По данным суда, 5 октября осужденный подписал обязательство явиться в региональное управление ФСИН не позднее следующего дня, чтобы получить предписание и проездные документы для самостоятельного следования к месту отбывания наказания. Однако с 7 октября он уклонялся от получения предписания. 12 октября мужчину объявили в розыск, а 26 октября задержали.
Суд удовлетворил представление начальника регионального управления ФСИН о заключении осужденного под стражу и направлении в колонию-поселение под конвоем. Постановление суда в законную силу не вступило.