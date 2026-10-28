В КЧР заключили под стражу уклонившегося от наказания осужденного

В июне 2026 года Предгорный районный суд Ставропольского края признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом в состоянии опьянения, имеющим судимость) и назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным в 2,5 года, а также запретил управлять транспортными средствами на тот же срок. В июле апелляционная инстанция изменила приговор: назначила два года лишения свободы в колонии-поселении и лишение права управлять транспортными средствами на 3,5 года.