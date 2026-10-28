Как студенты ивент-менеджмента МИДиС учатся организовывать мероприятия с первого курса

«За два года я попробовала многое. «Народная Премия 74.ру» – увидела работу команды изнутри, познакомилась с Александром Реввой и Натальей Медведевой. На шоу «Наше место» увидела выступление группы Uma2rman, и даже смогла пообщаться с ее солистом! Большой опыт мне дали форумы и профессиональные мероприятия: «Призвание Артист», «Трансформация реальности» и премия «Мое дело». На последней я познакомилась с продюсером Дмитрием Табарчуком – создателем сериалов «Слово пацана», «Молодежка», «Комбинация» и других проектов. Было ценно лично пообщаться с человеком такого уровня. Зимой я стала помощником выпускающего режиссера на Зимнем Ильменском фестивале: взаимодействовала с артистами, контролировала выходы на сцену, следила за закулисьем и решала нестандартные ситуации. Еще одним важным опытом стала организация институтского мероприятия «Снежный микс»: смета, интерактивы, декор, координация творческой команды. На летней практике организовывала церемонии вручения дипломов СПО и ВО. Благодаря проектам МИДиС у меня формируется профессиональное портфолио. Этот опыт помог попасть на Международный фестиваль молодежи 2026. Я благодарна МИДиС за доверие, разные роли, реальную ответственность и опыт, который невозможно получить только на парах. Приехала из небольшого села, а теперь участвую в проектах, о которых раньше только читала в интернете», – отмечает Злата Пашнина.