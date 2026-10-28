Как студенты ивент-менеджмента МИДиС учатся организовывать мероприятия с первого курса
В Международном институте дизайна и сервиса (МИДиС) обучение студентов направления «Ивент-менеджмент и продюсирование» включает активное участие в насыщенной событиями жизни вуза. Как будущие ивент-менеджеры с первого курса включаются в подготовку мероприятий и какие задачи выполняют, показывает опыт студентки Златы Пашниной с профиля «Ивент-менеджмент и продюссирование».
Второкурсница приехала в Челябинск из села Миасское. На институтском «Снежном миксе» она помогала составлять смету, готовить интерактивную программу и декор, координировать работу творческой команды. Во время летней практики участвовала в организации церемоний вручения дипломов выпускникам колледжа и института, а также работала их ведущей.
Практика не ограничивается мероприятиями вуза. На Зимнем Ильменском фестивале Злата работала помощником выпускающего режиссера: взаимодействовала с артистами, контролировала выходы на сцену и решала нестандартные ситуации за кулисами. Здесь ее задачей было следить за готовностью участников и последовательностью выходов. За время учебы девушка познакомилась с работой команды «Народной премии 74.ру», участвовала в форумах и профессиональных мероприятиях. На премии «Мое дело» она пообщалась с продюсером Дмитрием Табарчуком.
«За два года я попробовала многое. «Народная Премия 74.ру» – увидела работу команды изнутри, познакомилась с Александром Реввой и Натальей Медведевой. На шоу «Наше место» увидела выступление группы Uma2rman, и даже смогла пообщаться с ее солистом! Большой опыт мне дали форумы и профессиональные мероприятия: «Призвание Артист», «Трансформация реальности» и премия «Мое дело». На последней я познакомилась с продюсером Дмитрием Табарчуком – создателем сериалов «Слово пацана», «Молодежка», «Комбинация» и других проектов. Было ценно лично пообщаться с человеком такого уровня. Зимой я стала помощником выпускающего режиссера на Зимнем Ильменском фестивале: взаимодействовала с артистами, контролировала выходы на сцену, следила за закулисьем и решала нестандартные ситуации. Еще одним важным опытом стала организация институтского мероприятия «Снежный микс»: смета, интерактивы, декор, координация творческой команды. На летней практике организовывала церемонии вручения дипломов СПО и ВО. Благодаря проектам МИДиС у меня формируется профессиональное портфолио. Этот опыт помог попасть на Международный фестиваль молодежи 2026. Я благодарна МИДиС за доверие, разные роли, реальную ответственность и опыт, который невозможно получить только на парах. Приехала из небольшого села, а теперь участвую в проектах, о которых раньше только читала в интернете», – отмечает Злата Пашнина.
В такой модели профессиональной подготовки учебные задания связаны с практическими задачами: рассчитать расходы, подготовить программу, согласовать действия команды и обеспечить проведение события. Работа над проектами становится основой профессионального портфолио, в котором студент может показать не только перечень проведенных мероприятий, но и собственный вклад в их организацию.
ЧОУВО МИДиСРеклама