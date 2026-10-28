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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
ПрикамьеНовости компаний

«Т Плюс»: автомашины на люках могут мешать ремонту теплосетей

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание автомобилистов на то, что парковка на люках тепловых камер, вплотную к центральным тепловым пунктам (ЦТП) и вблизи мест ремонта теплопроводов затрудняет обслуживание коммуникаций на старте отопительного сезона.
Тепломагистрали, ЦТП и люки тепловых камер расположены возле домов, автодорог и тротуаров — то есть именно там, где могут возникать стихийные парковки. Для проведения осмотров и ремонтов энергетикам необходимы свободные подъезды для спецтехники – «тепломобилей» с персоналом и материалами. Автомобиль, оставленный на люке, возле входа на ЦТП или в зоне работ останавливает весь процесс.
«Когда машина оставлена с нарушением на люке или перекрывает подъезд к месту ремонта, бригада не может начать работы. В итоге страдают жители соседних домов: ремонт затягивается, потому что нам приходится обращаться в ГИБДД для поиска автовладельцев и эвакуации на штрафстоянку. Мы просим автомобилистов быть более ответственными», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
Энергетики напоминают и о прямой опасности от таких нарушений: температура сетевой воды в начале отопительного периода превышает 75 °С, и есть риск травмирования. Также запрещено проезжать на автотранспорте через места разлива теплоносителя: в таких случаях есть риск провала грунта. Крайне рискованно наступать на крышки люков, открывать их и спускаться внутрь тепловых камер, проходить через парящие лужи.
О незакрытых или повреждённых люках тепловых камер и колодцев, сильном парении из них, выходе воды на поверхность, проседании грунта либо обрушении дорожного покрытия необходимо сообщать в Тепловую справочную службу по тел. 8 (342) 259-39-98.

О Пермском филиале «Т Плюс»

Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7.

О группе «Т Плюс»

Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч.

В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»Реклама