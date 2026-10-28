Ставропольский «Колос» исключат из реестра ОКН

Формальным основанием для обоих решений стало отрицательное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Именно на неё в спорах об историко-культурной ценности зданий опирается и регулятор, и суды: для здания 1950-х годов — возраста, еще не гарантирующего статус памятника, — отрицательный вердикт экспертов фактически предрешает исход.