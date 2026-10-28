Ставропольский «Колос» исключат из реестра ОКН
Краевое управление по сохранению и охране объектов культурного наследия Ставрополья отказалось включать в единый государственный реестр ОКН выявленный объект культурного наследия — ресторан «Колос» в Ставрополе. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации региона.
Речь о здании бывшего ресторана «Колос», построенном в 1956 году в Центральном парке по адресу улица Дзержинского, 100, литер Е.
Одновременно управление предписывает исключить здание из перечня выявленных объектов культурного наследия — то есть объект не только не получит полноценной реестровой охраны, но и лишится промежуточного статуса, действующего на период принятия окончательного решения.
Формальным основанием для обоих решений стало отрицательное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Именно на неё в спорах об историко-культурной ценности зданий опирается и регулятор, и суды: для здания 1950-х годов — возраста, еще не гарантирующего статус памятника, — отрицательный вердикт экспертов фактически предрешает исход.