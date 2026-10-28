Производство сельхозпродукции в КБР выросло на 0,5%, до 63,7 млрд рублей
Объем сельхозпроизводства в Кабардино-Балкарии за январь–сентябрь 2026 года составил 63,7 млрд руб., прибавив к показателю аналогичного периода прошлого года 0,5%, свидетельствуют материалы Северо-Кавказстата.
Производство яиц выросло на 3,6% — до 180,1 млн штук, молока — на 3,2%, до 422,9 тыс. тонн, производство скота и птицы на убой сократилось на 0,5%, до 92,2 тыс. тонн.
К концу сентября аграрии республики намолотили 179,2 тыс. тонн зерна, что на 35% превышает прошлогодний уровень.