Махачкале могут присвоить статус города-миллионника

По данным на начало года, в агломерации около 770 тыс. человек, однако фактически, как отмечают в регионе, здесь проживает более 1,1 млн граждан. Дагестанстат проводит работу по определению реальной численности населения, по завершении которой будет инициирован вопрос о присвоении Махачкале нового статуса.