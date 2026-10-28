Махачкале могут присвоить статус города-миллионника
В Махачкале разрабатывают дорожную карту для присвоения городу статуса миллионника. Об этом сообщили в правительстве республики Дагестан.
По данным на начало года, в агломерации около 770 тыс. человек, однако фактически, как отмечают в регионе, здесь проживает более 1,1 млн граждан. Дагестанстат проводит работу по определению реальной численности населения, по завершении которой будет инициирован вопрос о присвоении Махачкале нового статуса.
Официально зафиксированный миллионник получает не только престижную строку в статистике, но и доступ к дополнительным федеральным программам и финансированию, а также более уверенные позиции в транспортном коридоре «Север — Юг». Миллионник получает расширенный доступ к нацпроектам, федеральным траншам и программам развития городских агломераций.