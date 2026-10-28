Гендиректора фирмы в Дагестане обвиняют в уклонении от налогов на 200 млн рублей
В Дагестане завершено расследование уголовного дела о крупном налоговом уклонении: следователи следственного управления СК России по республике предъявили обвинение генеральному директору коммерческой организации по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
По версии следствия, схема строилась на непредставлении деклараций и внесении в них заведомо ложных сведений. Обвиняемый, возглавлявший коммерческую структуру, организовал, по данным следствия, непредставление налоговой отчётности и внесение в неё искажённых данных. В отчётности компании при этом отражались недостоверные сведения о её финансово-хозяйственной деятельности — классическая для таких дел конструкция, когда на бумаге бизнес выглядит значительно скромнее, чем в реальности.
Цена искажений измеряется в цифрах: уклонение от уплаты налогов, по подсчетам следствия, превысило 200 млн руб. Сумма выводит дело в категорию «особо крупного размера», которая и определяет квалификацию по ч. 2 ст. 199 — максимальная санкция по этой норме предусматривает до шести лет лишения свободы.
Следователи считают доказательственную базу достаточной: материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.