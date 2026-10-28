Гендиректора фирмы в Дагестане обвиняют в уклонении от налогов на 200 млн рублей

По версии следствия, схема строилась на непредставлении деклараций и внесении в них заведомо ложных сведений. Обвиняемый, возглавлявший коммерческую структуру, организовал, по данным следствия, непредставление налоговой отчётности и внесение в неё искажённых данных. В отчётности компании при этом отражались недостоверные сведения о её финансово-хозяйственной деятельности — классическая для таких дел конструкция, когда на бумаге бизнес выглядит значительно скромнее, чем в реальности.