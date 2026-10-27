В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора

В документе отмечается, что свободная вместимость полигонов исчерпана, а перенаправить потоки отходов на альтернативные объекты «физически невозможно». Среди рисков власти называют перебои с вывозом мусора, его накопление на общественных и частных территориях, распространение грызунов и насекомых — переносчиков инфекций, а также образование несанкционированных свалок.