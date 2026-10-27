В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора
В Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за нехватки мощностей полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Это следует из распоряжения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, опубликованного на сайте администрации региона.
В документе отмечается, что свободная вместимость полигонов исчерпана, а перенаправить потоки отходов на альтернативные объекты «физически невозможно». Среди рисков власти называют перебои с вывозом мусора, его накопление на общественных и частных территориях, распространение грызунов и насекомых — переносчиков инфекций, а также образование несанкционированных свалок.
Помимо Новороссийска, режим повышенной готовности введен в Сочи, Горячем Ключе, Туапсинском муниципальном округе и шести муниципальных районах края.
Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края поручено до 16 ноября разработать план мероприятий по созданию и реконструкции объектов обработки и размещения отходов. Муниципальным властям рекомендовано контролировать ситуацию и информировать жителей, региональным операторам — обеспечить своевременный вывоз ТКО. Организациям, эксплуатирующим полигоны, посоветовали продолжить их использование до отмены режима повышенной готовности.
«Ъ-Новороссийск» писал, что с 1 октября 2026 года Южный региональный оператор перешел на новые тарифы на вывоз ТКО в Краснодарском крае. Для населения Новороссийска цена за кубометр мусора вырастет до 706,63 руб., для бизнеса ставка увеличится в 2,75 раза, до 2 057,38 руб. за куб. м.