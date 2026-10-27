Волгоградский АПК привлек 33 млрд рублей инвестиций в 195 проектов
В 2026 году в агропромышленном комплексе Волгоградской области реализуется 195 инвестпроектов на общую сумму 33 млрд руб. Инвестиции стали одной из ключевых тем заседания регионального штаба по устойчивой работе АПК и подготовке к сезонным сельхозработам, которое провел вице-губернатор Василий Иванов, сообщили в администрации региона.
Около 70 проектов направлены на увеличение мощностей хранения и подработки зерна, примерно 30 — на поддержку малых форм хозяйствования. Еще более 20 связаны с мясным и молочным животноводством, столько же — с переработкой. Часть инициатив рассчитана на несколько лет, некоторые уже завершены. За девять месяцев в АПК вложили около 4,5 млрд руб.
В ближайшее время планируется ввести дополнительные теплицы пятого поколения в ООО «Агрокомплекс Волжский». Еланский сыродельный комбинат достраивает очистные сооружения, АПК «Городищенский» работает над второй сушильной линией и второй линией подготовки овощей. В Светлоярском районе ООО «Мегагрупп» готовится к вводу завода по переработке овощей.
Лидерами по объему привлеченных инвестиций стали Еланский, Городищенский, Даниловский, Среднеахтубинский и Светлоярский районы. На них пришлось 2,5 млрд руб.