Волгоградский АПК привлек 33 млрд рублей инвестиций в 195 проектов

Около 70 проектов направлены на увеличение мощностей хранения и подработки зерна, примерно 30 — на поддержку малых форм хозяйствования. Еще более 20 связаны с мясным и молочным животноводством, столько же — с переработкой. Часть инициатив рассчитана на несколько лет, некоторые уже завершены. За девять месяцев в АПК вложили около 4,5 млрд руб.