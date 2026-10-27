Ставропольский банщик заплатит 3,6 млн рублей за магнит на счетчике

Электросетевая компания составила два акта: один фиксировал нарушение, второй признавал счетчик нерасчетным. Предпринимателя пригласили на составление расчета, но он не явился. Тогда сеть рассчитала потребление по мощности оборудования: 512 772 кВт·ч, вычла уже учтенные и оплаченные 5 628 кВт·ч и предъявила счет на 3 577 901,50 руб. Документы дела также указывают на комплекс из восьми бань и саун, бассейна и гостиницы. Постановление апелляционного суда по делу и определение Верховного суда содержат подробности расчета и проверки.