Ставропольский банщик заплатит 3,6 млн рублей за магнит на счетчике
Верховный суд России оставил в силе решение о взыскании с владельца банного комплекса в Ставрополе 3,58 млн руб. за безучетное потребление электроэнергии. В определении суд пояснил: если подтверждено воздействие магнита на счетчик, для признания потребления безучетным не требуется отдельно доказывать, насколько магнит изменил его показания. Текст определения опубликован на сайте Верховного суда.
Предприниматель заключил договор энергоснабжения банного комплекса в апреле 2012 года. По материалам дела, присоединенная мощность объекта превышала 50 кВА. Комплекс на Михайловском шоссе, 5 учитывал электричество счетчиком. 3 июня 2021 года плановая проверка не выявила нарушений. Почти через два месяца, 27 июля, сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия по информации о хищении электроэнергии. Вместе с ними работал представитель городской электросети. На территории комплекса обнаружили воздействие постоянного магнитного поля. Прибор изъяли, проверку сняли на видео. Эти обстоятельства изложены в судебном акте.
Электросетевая компания составила два акта: один фиксировал нарушение, второй признавал счетчик нерасчетным. Предпринимателя пригласили на составление расчета, но он не явился. Тогда сеть рассчитала потребление по мощности оборудования: 512 772 кВт·ч, вычла уже учтенные и оплаченные 5 628 кВт·ч и предъявила счет на 3 577 901,50 руб. Документы дела также указывают на комплекс из восьми бань и саун, бассейна и гостиницы. Постановление апелляционного суда по делу и определение Верховного суда содержат подробности расчета и проверки.
Сначала Арбитражный суд Ставропольского края взыскал сумму с предпринимателя. В апелляции и окружной кассации спор прошел несколько кругов: после повторного рассмотрения нижестоящие суды отказали энергокомпании. Они ссылались, среди прочего, на то, что предприниматель не присутствовал при проверке, антимагнитная пломба не была повреждена, а влияние магнита на показания, по их мнению, оставалось недоказанным. Электросетевая компания обжаловала отказ в Верховном суде.
Экономическая коллегия ВС отменила постановления апелляции и кассации и вернула в силу решение первой инстанции. Суд сослался на правила розничных рынков электроэнергии, измененные постановлением правительства № 554: новые положения действуют с 1 июля 2020 года. В определении коллегия указала, что сам подтвержденный факт воздействия магнитного поля на прибор учета позволяет квалифицировать потребление как безучетное. Отсутствие повреждения антимагнитной пломбы само по себе этого вывода не опровергает.
Суд также счел, что присутствие предпринимателя на проверке не было обязательным условием для действительности актов: доступ к счетчику обеспечила находившаяся на объекте представитель комплекса, которая подписала документы без возражений. При этом ВС оставил предпринимателю возможность спорить о размере начисления: он может доказывать фактический объем потребления и ставить вопрос о снижении имущественной санкции. В рассмотренном деле таких доказательств и соответствующего заявления суды не получили.