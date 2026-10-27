Ставрополье вошло в число регионов-лидеров по сбору турналога

Ставропольский край вошел в четверку регионов, на которые приходится более половины туристического налога, начисленного в России за первое полугодие 2026 года. В группу лидеров также попали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московская область. Москву в этот список не включили: город туристический налог не вводил. Об этом заявил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Григорий Груша на круглом столе в Совете Федерации, пишет «Интерфакс».