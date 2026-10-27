Ставрополье вошло в число регионов-лидеров по сбору турналога
Ставропольский край вошел в четверку регионов, на которые приходится более половины туристического налога, начисленного в России за первое полугодие 2026 года. В группу лидеров также попали Краснодарский край, Санкт-Петербург и Московская область. Москву в этот список не включили: город туристический налог не вводил. Об этом заявил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Григорий Груша на круглом столе в Совете Федерации, пишет «Интерфакс».
Всего за январь—июнь в России начислили 5,2 млрд руб. турналога — на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам чиновника, рост связан с легализацией средств размещения и новой системой их классификации: за год число классифицированных номеров в стране увеличилось вдвое, расширив базу для начисления налога. Сумму за первое полугодие чиновник назвал подлежащей уплате.
В Ставропольском крае за январь—июнь местные бюджеты получили 330 млн руб. туристического налога — на 6,8% больше, чем годом ранее. Более 70% поступлений обеспечили санаторно-курортные учреждения. Число плательщиков выросло с 542 до 722, сообщило краевое министерство туризма. Налог действует во всех 32 муниципальных образованиях края.
При этом годовой прогноз региона составляет 693 млн руб. — на 6,5% меньше фактических поступлений 2025 года, когда бюджеты получили 740,7 млн руб. Турпоток за первое полугодие 2026 года составил 877,5 тыс. поездок и остался примерно на уровне прошлого года.
Туристический налог действует в крае с 2025 года. Его платят организации и предприниматели, предоставляющие места для временного проживания в объектах, включенных в федеральный реестр классифицированных средств размещения. В 2025 году предельная ставка составляла 1% стоимости проживания, в 2026 году она выросла до 2%; минимальный платеж — 100 руб. за сутки.