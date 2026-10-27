Главные новости за 27 октября. Кавказ
Базу отдыха «Лазурь» в Карачаево-Черкесии, принадлежавшую бывшему владельцу стекольного холдинга «ЮгРосПродукт» Алексею Яшкунову, продали за 180 млн руб. Покупателем стало новосибирское ООО «Специализированный застройщик “Строй Град Сибирь”», единственный участник соответствующего этапа публичных торгов. В лот вошли семь объектов недвижимости общей площадью около 1,77 тыс. кв. м, участок площадью 1 га и право аренды еще 3,43 га лесных земель. По сравнению с декабрем 2025 года, когда базу выставляли за 231,4 млн руб., ее стоимость снизилась на 22,2%. Продажа проходит в рамках личного банкротства Яшкунова, умершего в июне 2021 года. В октябре в рамках этого же дела за 93,6 млн руб. продали два его нежилых объекта в Ставрополе. Холдинг «ЮгРосПродукт», объединявший стекольные предприятия Ставрополья, признали банкротом в декабре 2016 года, его кредиторская задолженность превышала 7 млрд руб.
Число юридических лиц в Кабардино-Балкарии с начала года по 1 октября сократилось на 1%, до 11 037, следует из данных Северо-Кавказстата, проанализированных «Ъ-Кавказ». Больше всего организаций выбыло в торговле и ремонте автотранспорта — на 40, до 2 307, в обрабатывающих производствах — на 18, до 864, и строительстве — на 15, до 1 243. Также сокращение затронуло транспортировку и хранение, сельское хозяйство, гостиничный бизнес и общественное питание. При этом в здравоохранении и социальных услугах, а также в культуре, спорте и развлечениях число организаций выросло на пять в каждой сфере. Данные статистики включают филиалы и представительства.
Ставропольские хозяйства собрали 66,4 тыс. тонн яблок, уборка прошла более чем на 60% площадей и продолжается, сообщили в краевом минсельхозе. Около половины урожая уже заложили на хранение для последующей продажи. В крае работают 17 плодохранилищ общей мощностью около 74 тыс. тонн, еще один комплекс на 30 тыс. тонн строят в Невинномысске. Инвестиции в проект составляют 6,3 млрд руб., завершить строительство планируют до конца 2026 года. В 2024 году промышленные сады региона дали около 95 тыс. тонн яблок, в 2025-м — 82 тыс. тонн. К 2030 году власти рассчитывают увеличить сбор до 143 тыс. тонн.
В Дагестане местной жительнице заменили условный срок на реальное лишение свободы по делу о хищении более 400 млн руб. из бюджета регионального отделения Социального фонда России. Апелляционная инстанция отменила условное осуждение на три года и направила осужденную в колонию общего режима, согласившись с доводами прокуратуры о тяжести преступления. По материалам дела, с 2010 по 2023 год участники организованной группы выводили бюджетные средства через госконтракты на аренду недвижимости по завышенным ценам. Ущерб составил 400,5 млн руб., его возмещение остается обязанностью осужденной. Решение вступило в силу, но может быть обжаловано в кассации.