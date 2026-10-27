Минприроды Ставрополья не смогло найти источник запаха гари

Одна из версий, обсуждавшихся в местных СМИ и метеорологических каналах, связывала запах с пожарами на каспийском побережье, где, по сообщениям наблюдателей, горела растительность. Но подтвердить, что дым дошел до Ставрополья и стал причиной жалоб, не удалось. Заведующий кафедрой СКФУ Роберт Закинян заявил ТАСС, что сохранение частиц гари на пути от Каспийского моря до Ставрополя маловероятно. В регионе при этом отмечали сильный ветер с порывами до 20 м/с.