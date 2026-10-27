Минприроды Ставрополья не смогло найти источник запаха гари
Жители нескольких городов Ставропольского края с 24–25 октября жалуются на резкий запах, который сравнивают с гарью и жжеными перьями. К 27 октября сообщения поступали из Ставрополя, Невинномысска, Нефтекумска и городов Кавказских Минеральных Вод. Краевое минприроды направило передвижную лабораторию для отбора проб воздуха, однако источник запаха ведомство пока не установило, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставрополья Артура Воса.
Чиновник сообщил, что специалисты проверят атмосферный воздух и обнародуют результаты, когда завершат лабораторные исследования. По его словам, на территории региона не зарегистрировали крупных возгораний, которые могли бы вызвать задымление. В качестве возможных объяснений ведомство также рассматривает сезонное сжигание листвы и перенос воздушных масс из соседних регионов.
Запах держался несколько дней и в разных районах краевого центра и региона. В администрации Ставрополя заявили, что не выявили в городе коммунальных очагов запаха и не проводили работы, которые могли бы его вызвать; установить причину местные власти не смогли. По данным издания, краевое управление Роспотребнадзора на тот момент не получало обращений по этой теме.
Одна из версий, обсуждавшихся в местных СМИ и метеорологических каналах, связывала запах с пожарами на каспийском побережье, где, по сообщениям наблюдателей, горела растительность. Но подтвердить, что дым дошел до Ставрополья и стал причиной жалоб, не удалось. Заведующий кафедрой СКФУ Роберт Закинян заявил ТАСС, что сохранение частиц гари на пути от Каспийского моря до Ставрополя маловероятно. В регионе при этом отмечали сильный ветер с порывами до 20 м/с.
Жители указывали на запах в том числе в юго-западной части Ставрополя и соседних населенных пунктах. Однако такие сообщения описывают восприятие людей, а сами по себе не устанавливают ни состав примесей, ни место их появления. Для этого нужны результаты проб и данные о погоде и возможных источниках выбросов, пояснил эксперт.