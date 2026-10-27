Главные новости за 27 октября. Сочи
Около 143 млн рублей получат резиденты ИНТЦ «Сириус» на исследования и разработки. На федеральной территории подвели итоги конкурса для технологических компаний. Гранты на 2026–2028 годы получат десять проектов, направленных на выпуск продуктов и технологий для реального сектора экономики.
В Сочи завершилась подготовка теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Котельные в городе готовы на 100%.
Хоккейный клуб «Сочи» в Уфе одержал победу над местным «Салаватом Юлаевым» в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 2:1.
В Сочи временно изменится схема дорожного движения в центре города из-за ежегодного легкоатлетического «Сочи Марафона». Юбилейный сезон соберет жителей 477 городов из 83 регионов России.
Суд удовлетворил в полном объеме иск Сочинского межрайонного природоохранного прокурора о взыскании более 3,5 млн руб. ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам при расчистке русла реки Аше в Сочи.
Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха в последние выходные октября. На город приходится 7% бронирований на период с 30 октября по 1 ноября 2026 года.