Главные новости за 27 октября. Новороссийск
Арбитражный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры по иску ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) к ООО «Авгомехстрой», ООО «Новороссийский кислородный завод» и ООО «Новосталь» о взыскании задолженности на общую сумму около 12,75 млрд руб.
По состоянию на середину октября 2026 года Геленджик посетили 3,78 млн туристов. В первой половине октября в город приехали 67,3 тыс. человек. Заполняемость крупных санаторно-курортных предприятий Геленджика в среднем достигла 72%.
Прибыль, относящаяся к акционерам Новороссийского морского торгового порта (НМТП), по итогам девяти месяцев 2026 года сократилась почти на 10% к аналогичному периоду прошлого года и составила 28,2 млрд руб.
Аэропорт Геленджика запустил первый в России коммуникационный сервис для пассажиров, которые ждут вылета при закрытии воздушного пространства и введении режима ограничения полетов.
Суд в Анапе признал самостроями 13 объектов на Скифской улице. Анапский городской суд удовлетворил иск управления архитектуры и градостроительства администрации города-курорта Анапа и администрации города-курорта Анапа к Евгению Янишогло и Денису Шерстову.