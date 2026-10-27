Умер президент Адвокатской палаты Дагестана Акиф Бейбутов
Федеральная палата адвокатов России сообщила о смерти Акифа Бейбутова, президента Адвокатской палаты Дагестана и вице-президента ФПА.
«Федеральная палата адвокатов Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Акифа Икрамовича. Президент ФПА РФ Светлана Володина подчеркнула, что его уход – большая потеря для всего адвокатского сообщества», — говорится в сообщении.
Акифу Бейбутову было 60 лет. Он родился 25 мая 1966 года в городе Кусары в Азербайджане. После службы в Вооруженных силах в 1986 году поступил на юридический факультет Дагестанского государственного университета, окончил его в 1992-м и три года работал следователем в органах внутренних дел Махачкалы. В апреле 1997 года вступил в Дагестанскую коллегию адвокатов.
В руководящие органы региональной адвокатуры Акиф Бейбутов вошел в 2011 году: в феврале его избрали в Совет Адвокатской палаты Дагестана, а в декабре — вице-президентом палаты. Президентом он стал 22 ноября 2014 года. В декабре 2022 года делегаты конференции адвокатов переизбрали его на третий срок: за кандидатуру Акифа Бейбутова проголосовали 74 из 75 участников.
В Федеральной палате адвокатов Акиф Бейбутов входил в Совет в 2017–2019 годах, а вице-президентом стал в 2022-м. Он также представлял Совет ФПА в Северо-Кавказском федеральном округе. В 2023 году Минюст наградил его медалью Анатолия Кони — высшей ведомственной наградой министерства.
Последние найденные публикации до сообщения о смерти показывают, что Акиф Бейбутов продолжал участвовать в работе профессионального сообщества в 2026 году. 25 мая Адвокатская палата Дагестана поздравила его с 60-летием. 1 октября ФПА сообщала о его участии в заседании Координационного совета при Главном управлении Минюста по Ставропольскому краю.
«Это настоящая беда для всей адвокатуры. Мы очень скорбим», – отметила президент ФПА РФ Светлана Володина.
Похороны Акифа Бейбутова состоятся 28 октября 2026 года в Махачкале.