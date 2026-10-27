Умер президент Адвокатской палаты Дагестана Акиф Бейбутов

Акифу Бейбутову было 60 лет. Он родился 25 мая 1966 года в городе Кусары в Азербайджане. После службы в Вооруженных силах в 1986 году поступил на юридический факультет Дагестанского государственного университета, окончил его в 1992-м и три года работал следователем в органах внутренних дел Махачкалы. В апреле 1997 года вступил в Дагестанскую коллегию адвокатов.