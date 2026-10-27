ХК «Сочи» переиграл «Салават Юлаев»
Хоккейный клуб «Сочи» в Уфе одержал победу над местным «Салаватом Юлаевым» в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2026/2027. Игра закончилась со счетом 2:1.
Сочинские хоккеисты открыли счет в этом противостоянии на десятой минуте, когда Дмитрий Кагарлицкий снабдил голевой передачей Артура Гиздатуллина. В первом периоде «черноморцы» дважды оставались в меньшинстве после двухминутных удалений. Однако их оборона и вратарь Дамир Шаймарданов действовали безупречно, не позволив уфимцам реализовать численное преимущество.
В начале второго периода южане в большинстве удвоили преимущество благодаря Денису Венгрыжановскому. На 30-й минуте «Салават Юлаев» отквитал одну шайбу усилиями Максима Загребина. В третьем периоде зрители не увидели забитых голов. В итоге — победа «Сочи» со счетом 2:1. Это третий успех подряд для подопечных Андрея Миронова.
После 19 матчей южане занимают 10-е место в Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ «леопарды» сыграют 29 октября на выезде против ярославского «Локомотива».