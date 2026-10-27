ХК «Сочи» переиграл «Салават Юлаев»

Сочинские хоккеисты открыли счет в этом противостоянии на десятой минуте, когда Дмитрий Кагарлицкий снабдил голевой передачей Артура Гиздатуллина. В первом периоде «черноморцы» дважды оставались в меньшинстве после двухминутных удалений. Однако их оборона и вратарь Дамир Шаймарданов действовали безупречно, не позволив уфимцам реализовать численное преимущество.