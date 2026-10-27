В Сочи изменят схему дорожного движения из-за марафона

1 ноября маршруты пройдут по улицам Театральной, Орджоникидзе, Москвина, Несебрской, Воровского и Конституции СССР, затем поворот на Парковую до Воровского, оттуда через Курортный проспект, Егорова, Гагарина до разворота в сторону Ривьерского переулка. После памятника «Подвиг во имя жизни» спортсмены продолжат путь по Курортному проспекту с разворотом на улицах Горького и Черноморской до Театральной, к Зимнему театру. Перекрытие этих участков — с 04:00 до 15:00.