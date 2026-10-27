В Сочи изменят схему дорожного движения из-за марафона
В Сочи временно изменится схема дорожного движения в центре города из-за ежегодного легкоатлетического «Сочи Марафона». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
Юбилейный сезон соберет жителей 477 городов из 83 регионов России. Регистрация и условия участия размещены на официальном сайте.
31 октября маршруты детских забегов пройдут по улицам Театральной и Орджоникидзе до улицы Соколова и обратно. Взрослые забеги — по тем же улицам до улицы Москвина и обратно. Эти участки перекроют с 08:00 до 11:00.
1 ноября маршруты пройдут по улицам Театральной, Орджоникидзе, Москвина, Несебрской, Воровского и Конституции СССР, затем поворот на Парковую до Воровского, оттуда через Курортный проспект, Егорова, Гагарина до разворота в сторону Ривьерского переулка. После памятника «Подвиг во имя жизни» спортсмены продолжат путь по Курортному проспекту с разворотом на улицах Горького и Черноморской до Театральной, к Зимнему театру. Перекрытие этих участков — с 04:00 до 15:00.
Также 1 ноября на время мероприятия приостановят движение автобусов № 2М, 14, 15С, 17 и 23.