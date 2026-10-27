В Северной Осетии при взрыве газа погибли женщина и двое детей

Селение Кизляр Моздокского района уже фигурировало в сообщениях о происшествиях, связанных с газом. В сентябре 2023 года там произошел другой взрыв: разрушился частный дом, а 26-летняя жительница Алина Кагаова позднее умерла в больнице от ожогов. В январе 2026 года суд признал двух работников газовой службы виновными по делу о той гибели. Следствие связывало взрыв с утечкой природного газа из подземного газопровода, о которой, по версии обвинения, знали сотрудники.