В Северной Осетии при взрыве газа погибли женщина и двое детей
В селении Кизляр Моздокского района Северной Осетии произошли взрыв газовоздушной смеси и пожар в частном доме. Погибли женщина и двое ее детей — двух и четырех лет. Эти данные сообщил глава республики Сергей Меняйло в своём Telegram-канале, сославшись на информацию МЧС.
По словам главы региона, в момент происшествия в доме находились трое погибших. Сергей Меняйло поручил установить причины трагедии и выяснить все обстоятельства. В сообщении он выразил соболезнования родным. Подробности о времени взрыва, площади пожара, состоянии дома и работе пожарных служб в приведенном сообщении не указаны.
«Искренне соболезную родным и близким погибших. Нет слов, которые могли бы облегчить их боль. Сил им пережить эту страшную утрату», написал Сергей Меняйло в своём Telegram-канале.
Селение Кизляр Моздокского района уже фигурировало в сообщениях о происшествиях, связанных с газом. В сентябре 2023 года там произошел другой взрыв: разрушился частный дом, а 26-летняя жительница Алина Кагаова позднее умерла в больнице от ожогов. В январе 2026 года суд признал двух работников газовой службы виновными по делу о той гибели. Следствие связывало взрыв с утечкой природного газа из подземного газопровода, о которой, по версии обвинения, знали сотрудники.