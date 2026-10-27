ЖК «Хозяин морей» от ГК ТОЧНО набирает высоту: первый квартал готов на 77%
Курортный проект в Анапе объединит жилье, социальные объекты и инфраструктуру для отдыха.
В Анапе продолжается строительство ЖК «Хозяин морей» — курортного проекта ГК ТОЧНО, который строится по принципам КРТ на территории 21 га. Он будет включать девять домов, школу и детские сады, а также пространства для спорта, отдыха и жизни у моря круглый год.
Строительство уже перешло от основных конструктивных работ к фасадным, инженерным и внутренним.
Готовность квартала 1.1 достигла 77%. Здесь обустраивают кровли и фасады, устанавливают окна, монтируют инженерные системы и выполняют внутреннюю отделку. Параллельно благоустраивают территорию.
Квартал 1.2 готов на 47%. На площадке продолжают возводить стены, работать над фасадами и кровлей, устанавливать окна и прокладывать инженерные коммуникации.
Вместе с жилыми домами строят социальные объекты. Готовность детского сада составляет 67%: в здании устанавливают окна, выполняют фасадные работы и монтируют инженерные системы. Школа готова на 48% — здесь возводят монолитные конструкции и стены, прокладывают сети.
Главная особенность «Хозяина морей» — масштаб инфраструктуры. Проект рассчитан на тех, кто хочет не только проводить отпуск на побережье, но и пользоваться курортной средой в повседневной жизни.
На территории предусмотрено более 28 тыс. кв. м социальной инфраструктуры и свыше 58 тыс. кв. м благоустройства. Помимо школы и двух детских садов, здесь появятся спортивный хаб с падел-кортами и мини-гольфом, бассейн и SPA-комплекс. Для прогулок и отдыха запланированы велодорожки, йога-зоны, детские пространства и лаунж-зоны на крышах.
«Мы видим, что представление о курортной недвижимости меняется. Покупателям уже недостаточно квартиры рядом с морем - им важно, чтобы здесь было комфортно жить круглый год. Поэтому на первый план выходит инфраструктура: магазины, кафе, благоустроенные дворы, места для отдыха и занятий спортом. Особенно это важно для проектов, которые находятся не на первой береговой линии», - прокомментировала Анжела Борисова, директор проекта «Хозяин морей».
Курортный характер проекта дополняет его расположение рядом с природными достопримечательностями Анапы. Рядом находится заповедник Утриш, знаменитые смотровые площадки и маршруты для хайкинга. В результате жители получают доступ как к внутренней инфраструктуре проекта, так и к природным локациям побережья.
По оценкам экспертов, интерес к недвижимости в Анапе будет расти на фоне повышения цен в Сочи и сокращения числа новых проектов на рынке. При этом квартиры у моря в Анапе остаются более доступной альтернативой для тех, кто хочет приобрести курортную недвижимость, но не готов переплачивать за жильё в Сочи.
Недавно у ЖК «Хозяин морей» открылся новый офис продаж, где покупатели могут подробнее познакомиться с проектом, посмотреть планировки и визуализации будущего квартала, а также лично оценить ход строительства и качество выполненных работ.
Первую очередь девелопер планирует сдать в 2027 году.
ООО СЗ «АнапаСтройПроект». Бренд ТОЧНО.
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