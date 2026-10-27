ЖК «Хозяин морей» от ГК ТОЧНО набирает высоту: первый квартал готов на 77%

«Мы видим, что представление о курортной недвижимости меняется. Покупателям уже недостаточно квартиры рядом с морем - им важно, чтобы здесь было комфортно жить круглый год. Поэтому на первый план выходит инфраструктура: магазины, кафе, благоустроенные дворы, места для отдыха и занятий спортом. Особенно это важно для проектов, которые находятся не на первой береговой линии», - прокомментировала Анжела Борисова, директор проекта «Хозяин морей».