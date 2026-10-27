«Стать коммерсантом»

И цифры говорят сами за себя. По итогам 2025 года точность краткосрочных прогнозов погоды приблизилась к 97%. Точность штормовых предупреждений превысила 95%, а прогноз схода лавин оправдался почти в 100% случаев. Но одно дело — ежедневная погода, другое — оценки глобального климата. Особенно это касается Арктики, где климатические изменения происходят в два-три раза быстрее, чем в среднем по планете. И здесь также на помощь приходит суперкомпьютер. От точного прогноза и моделирования обстановки в Северном Ледовитом океане напрямую зависит безопасность судоходства по главному логистическому коридору — Северному морскому пути.