«Стать коммерсантом»
Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 186
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о том, чем примечателен суперкомпьютер Росгидромета.
0:00
0:00
Стоит признать: суперкомпьютеры незаметно управляют повседневностью. Обучение сложных нейросетей, моделирование новых материалов, просчет глобальной логистики — все процессы уже многие годы берут на себя эти гигантские вычислительные фабрики. Одна из самых масштабных и ресурсоемких задач для таких машин — это прогноз погоды. Современная метеорология давно перестала быть только наукой наблюдателей. Сегодня это колоссальная математическая работа.
Первую ЭВМ отечественная служба погоды запустила еще в 1962 году. Тогда она позволяла выполнять около 20 тыс. операций в секунду. Современный суперкомпьютер Росгидромета оперирует квадриллионом трансакций в секунду. Данные со спутников и радаров, отчеты морских станций, гидрологических постов и снегомерных маршрутов — гигантский массив информации проходит через него.
Для аграриев, авиации, ритейла, энергетиков и других отраслей экономики, столь зависимых от погоды, важны любые отклонения. Поэтому ученые постоянно развивают математические модели. Цель — возможность строить прогнозы, максимально точные, с одной стороны, и сверхдолгосрочные, с другой, и чтобы компании получали их максимально оперативно.
И цифры говорят сами за себя. По итогам 2025 года точность краткосрочных прогнозов погоды приблизилась к 97%. Точность штормовых предупреждений превысила 95%, а прогноз схода лавин оправдался почти в 100% случаев. Но одно дело — ежедневная погода, другое — оценки глобального климата. Особенно это касается Арктики, где климатические изменения происходят в два-три раза быстрее, чем в среднем по планете. И здесь также на помощь приходит суперкомпьютер. От точного прогноза и моделирования обстановки в Северном Ледовитом океане напрямую зависит безопасность судоходства по главному логистическому коридору — Северному морскому пути.