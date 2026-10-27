Продажи ноутбуков в Ставрополе выросли на 21% за квартал

Сервис связывает устойчивый спрос на подержанную технику с экономией. По оценке компании, ноутбук с рук в среднем обходится на 65% дешевле нового, планшет — на 55%. В общероссийской статистике за третий квартал продажи ноутбуков год к году выросли на 15% в сегменте ресейла и на 14% среди новых устройств. Продажи планшетов на вторичном рынке прибавили 14%, а новых — 20%. На ресейл при этом приходится большая часть сделок, отмечает компания.