Продажи ноутбуков в Ставрополе выросли на 21% за квартал
В третьем квартале 2026 года ноутбуки на «Авито» в Ставрополе покупали на 21% чаще, чем во втором. Продажи планшетов за тот же период увеличились на 16%. Такие данные привела компания, подводя итоги квартала на площадке. Рост отражает динамику сделок внутри сервиса, а не всего городского рынка электроники.
Чаще всего ставропольцы выбирали ноутбуки Apple: на них пришлось 25% продаж. Средняя цена устройства «с рук» составила 49 тыс. руб., нового — 94 тыс. руб. Второе место заняла ASUS с долей 14%: подержанный ноутбук обходился в среднем в 29 тыс. руб., новый — в 80 тыс. руб. Третью позицию заняла HP — 12% продаж. Такие ноутбуки в среднем стоили 14 тыс. руб. на вторичном рынке и 30 тыс. руб. в новом состоянии.
Среди ноутбуков быстрее всего рос спрос на HUAWEI: за год продажи удвоились. Продажи MSI увеличились на 60%, DELL — на 36%. Эти показатели компания сравнивает с третьим кварталом 2025 года, тогда как общий рост продаж ноутбуков в Ставрополе — на 21% — рассчитан к предыдущему кварталу.
В сегменте планшетов почти половина продаж пришлась на Apple — 48%. Подержанное устройство этого бренда стоило в среднем 26 тыс. руб., новое — 47 тыс. руб. Samsung заняла 12% рынка площадки: средние цены составили 11 тыс. и 34 тыс. руб. соответственно. У Xiaomi доля достигла 10%, а планшет в среднем стоил 13 тыс. руб. на вторичном рынке и 22 тыс. руб. новым.
По темпам годового роста планшетных продаж лидировала Samsung — плюс 45%. У Xiaomi показатель вырос на 29%, у HUAWEI — на 21%. Таким образом, Apple сохранила первое место по доле продаж в обеих категориях, а самые быстрые темпы роста показали другие бренды.
Сервис связывает устойчивый спрос на подержанную технику с экономией. По оценке компании, ноутбук с рук в среднем обходится на 65% дешевле нового, планшет — на 55%. В общероссийской статистике за третий квартал продажи ноутбуков год к году выросли на 15% в сегменте ресейла и на 14% среди новых устройств. Продажи планшетов на вторичном рынке прибавили 14%, а новых — 20%. На ресейл при этом приходится большая часть сделок, отмечает компания.
Сезонный фактор мог поддержать спрос на компьютеры перед началом учебного года, однако опубликованные данные не позволяют отделить влияние учебного сезона от других причин, таких как экономический кризис и планы правительства РФ ввести технологический сбор на электронику с 2027 года.