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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Астраханской области раскрыли все тяжкие преступления за девять месяцев

За девять месяцев 2026 года в Астраханской области зарегистрировали 6,05 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем годом ранее. Итоги работы регионального УМВД подвел начальник, генерал-лейтенант Игорь Ромашкин вместе с руководителями подразделений.

t.me / umvd_ast

Раскрываемость тяжких преступлений составила 100%. Дополнительно полицейские закрыли 170 дел прошлых лет. За отчетный период выявлено 574 преступления, связанных с наркотиками, и 20 нарушений в сфере нелегальной торговли алкоголем.
В экономике обнаружили 693 преступления, из них 217 относятся к экономической и коррупционной направленности. Среди последних задокументировано 40 случаев взяточничества.
Нина Шевченко