В Астраханской области раскрыли все тяжкие преступления за девять месяцев

За девять месяцев 2026 года в Астраханской области зарегистрировали 6,05 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем годом ранее. Итоги работы регионального УМВД подвел начальник, генерал-лейтенант Игорь Ромашкин вместе с руководителями подразделений.