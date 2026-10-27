В Астраханской области раскрыли все тяжкие преступления за девять месяцев
За девять месяцев 2026 года в Астраханской области зарегистрировали 6,05 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем годом ранее. Итоги работы регионального УМВД подвел начальник, генерал-лейтенант Игорь Ромашкин вместе с руководителями подразделений.
Раскрываемость тяжких преступлений составила 100%. Дополнительно полицейские закрыли 170 дел прошлых лет. За отчетный период выявлено 574 преступления, связанных с наркотиками, и 20 нарушений в сфере нелегальной торговли алкоголем.
В экономике обнаружили 693 преступления, из них 217 относятся к экономической и коррупционной направленности. Среди последних задокументировано 40 случаев взяточничества.