На «Роза Хутор» пройдет этап международной серии соревнований по фрирайду Freeride World Tour
В феврале 2027 года на флагманском горном курорте состоится этап Qualifier 3* в рамках серии соревнований Freeride World Tour в России. Партнер этапа на «Роза Хутор» — Т-Банк.
Фрирайд — спуск по естественному неподготовленному склону вне размеченных горнолыжных трасс. Спортсмены сами выбирают маршрут, учитывая рельеф горы: перепады высот, скальные участки, узкие кулуары, снежные поля. В отличие от скоростных дисциплин горнолыжного спорта, во фрирайде результат определяется не только временем прохождения дистанции, а прежде всего качеством спуска: сложностью и продуманностью выбранного маршрута, техникой, контролем и плавностью движений, исполнением прыжков.
В 2026 году фрирайд признан олимпийским видом спорта и будет представлен на Олимпийских Играх 2030 года во Французских Альпах. В этом году он также получил официальный статус вида спорта в России — во многом благодаря накопленному в нашей стране опыту проведения этапов Freeride World Tour Qualifier. В 2027 году фрирайд войдет в состав Федерации лыжного спорта и сноуборда России.
Российский этап соревнований Freeride World Tour Qualifier (FWQ) входит в многоуровневую систему международных стартов. По результатам выступлений в квалификационной серии спортсмены могут получить возможность перейти в Challenger — следующую ступень перед основным профессиональным туром Freeride World Tour Pro, где выступают сильнейшие райдеры мира.
Соревнования по фрирайду на горных лыжах и сноубордах в рамках международной серии FWQ пройдут на «Роза Хутор» с 11 по 14 февраля в категории 3*. Звёздность в серии FWQ обозначает уровень соревнований. Категория 3* — наивысшая из представленных в России на сегодняшний день. В перспективе российские организаторы рассматривают возможность проведения этапов категории 4*. Для соревнований такого уровня необходимы международный состав судей, участие зарубежных спортсменов и сложный горный рельеф. «Роза Хутор» располагает склонами, подходящими для проведения соревнований этой сложнейшей категории.
Этапы международной серии Freeride World Tour Qualifier проходят в России с 2011 года. В 2027 году соревнования состоятся на ведущих горных курортах страны — «Роза Хутор», Курорте Красная Поляна, «Газпром Поляна», ВТРК «Эльбрус».
Предполагается, что российские этапы FWQ получат официальный статус отборочных соревнований и станут частью системы подготовки спортсменов к Олимпийским играм.
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ООО «Санаторий «Роза Хутор»
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ООО «Санаторий «Роза Хутор»
123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО, УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/1Реклама. 6+