На «Роза Хутор» пройдет этап международной серии соревнований по фрирайду Freeride World Tour

В 2026 году фрирайд признан олимпийским видом спорта и будет представлен на Олимпийских Играх 2030 года во Французских Альпах. В этом году он также получил официальный статус вида спорта в России — во многом благодаря накопленному в нашей стране опыту проведения этапов Freeride World Tour Qualifier. В 2027 году фрирайд войдет в состав Федерации лыжного спорта и сноуборда России.