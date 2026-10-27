Ставрополец Матвей Сафонов вошел в пятерку лучших вратарей мира
Матвей Сафонов, родившийся в Ставрополе и позже ставший воспитанником Академии «Краснодара», занял четвертое место в голосовании за «Трофей Яшина» — награду лучшему вратарю мира по итогам сезона-2025/26. Итоги объявили на церемонии «Золотого мяча» в Лондоне. Победителем стал голкипер сборной Испании и «Атлетика» Унай Симон. Второе место занял Давид Райя из «Арсенала», третье — Тибо Куртуа из «Реала». Пятым стал Эмилиано Мартинес. Полный список кандидатов опубликовал официальный сайт «Золотого мяча».
Академия «Краснодара» поздравила бывшего воспитанника в своем канале в MAX и назвала его самым титулованным выпускником. «Самый титулованный выпускник нашей Академии вошел в пятерку лучших по итогам голосования за “Трофей Яшина” на церемонии вручения “Золотого мяча” в Лондоне! Гордимся, Мотя!» — говорится в сообщении.
Матвей Сафонов родился в Ставрополе 25 февраля 1999 года. Позже его семья переехала в Краснодар, где он прошел футбольную подготовку в академии одноименного клуба. По данным профиля игрока на сайте «Краснодара», он дебютировал за молодежную команду в сезоне-2015/16, а в 2017/18 выиграл с ней первенство России. В «Краснодаре» Сафонов дорос до основного состава и стал капитаном, а в 2024 году перешел в «Пари Сен-Жермен».
В сезоне-2025/26 Матвей Сафонов закрепился в воротах парижан. В Лиге чемпионов он провел 11 матчей, пропустил 13 голов и четыре раза сыграл на ноль. В финале турнира 30 мая «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти. Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который дважды выиграл Лигу чемпионов: прежде он завоевал этот трофей с парижским клубом в сезоне-2024/25. Такие данные приводит Российский футбольный союз.
«Трофей Яшина» вручают в рамках церемонии «Золотого мяча»; награду назвали в честь советского вратаря Льва Яшина. Четвертое место отмечает сезонную оценку достижений Сафонова среди номинированных голкиперов. При этом в турнире, который выиграл «ПСЖ», он не получил отдельного места в символической сборной Лиги чемпионов: УЕФА выбрал Давида Райю. Таким образом, результат в голосовании за «Трофей Яшина» — самостоятельное признание российского вратаря по итогам сезона.