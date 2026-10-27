Ставрополец Матвей Сафонов вошел в пятерку лучших вратарей мира

Матвей Сафонов родился в Ставрополе 25 февраля 1999 года. Позже его семья переехала в Краснодар, где он прошел футбольную подготовку в академии одноименного клуба. По данным профиля игрока на сайте «Краснодара», он дебютировал за молодежную команду в сезоне-2015/16, а в 2017/18 выиграл с ней первенство России. В «Краснодаре» Сафонов дорос до основного состава и стал капитаном, а в 2024 году перешел в «Пари Сен-Жермен».