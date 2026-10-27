Темирлан Шабанов возглавил Кизилюртовский район Дагестана
Депутаты Кизилюртовского района Дагестана единогласно избрали Темирлана Шабанова главой муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
До назначения Шабанов более четырех лет работал в администрации главы и правительства Дагестана. С марта 2022 года он возглавлял контрольное управление — подразделение, отвечающее за контрольную работу в системе республиканской исполнительной власти.
На посту главы Кизилюртовского района Шабанов сменил Магомед-Гаджиява Кадиева, который исполнял обязанности руководителя муниципалитета с февраля 2026 года.