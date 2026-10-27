Асфальтобетонный завод за 125 млн рублей запустили в Махачкале

При загрузке оборудования на 70% завод сможет выпускать 91,3 тыс. тонн асфальтобетонных смесей в год. Производство ориентировано на обеспечение потребностей дорожного строительства в регионе. Основным сырьем станут битум, щебень, песок и минеральный порошок; для работы оборудования также потребуется дизельное топливо.