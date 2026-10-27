Асфальтобетонный завод за 125 млн рублей запустили в Махачкале
В Махачкале состоялся технический запуск асфальтобетонного завода стоимостью 125 млн руб. Предприятие в поселке Шамхал должно выйти на полную мощность в начале 2027 года. Об этом сообщили «Эксперту Юг» в министерстве промышленности и торговли Дагестана.
Проект реализует ООО СК «М-Групп». Инвестиции в строительство осуществлялись в 2023–2026 годах. Площадь земельного участка составляет 30 тыс. кв. м, площадь сооружений — 24,4 тыс. кв. м.
При загрузке оборудования на 70% завод сможет выпускать 91,3 тыс. тонн асфальтобетонных смесей в год. Производство ориентировано на обеспечение потребностей дорожного строительства в регионе. Основным сырьем станут битум, щебень, песок и минеральный порошок; для работы оборудования также потребуется дизельное топливо.
На предприятии уже создано 90 рабочих мест из 100 запланированных.
По данным ИАС Seldon.Basis, ООО СК «М-Групп» зарегистрировано в Махачкале в феврале 2019 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб., учредителем указан Нияз Нурадинов. Баланс организации по итогам 2025 года составил 26,87 млн руб.