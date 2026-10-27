Организатора конных прогулок в Архызе будут судить после травмирования туристки
В Карачаево-Черкесии в суд направлено уголовное дело против местного жителя, который организовал прокат лошадей в Архызе без соблюдения требований безопасности. Во время конного похода одна из туристок упала с лошади и получила тяжелые травмы, сообщает прокуратура республики.
По данным следствия, летом 2026 года обвиняемый оказывал услуги по прокату лошадей, не имея необходимой квалификации и опыта. Туристам не предоставляли средства индивидуальной защиты и не проводили инструктажи по технике безопасности.
Дело рассмотрит Зеленчукский районный суд. Организатору проката вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).