Организатора конных прогулок в Архызе будут судить после травмирования туристки

В Карачаево-Черкесии в суд направлено уголовное дело против местного жителя, который организовал прокат лошадей в Архызе без соблюдения требований безопасности. Во время конного похода одна из туристок упала с лошади и получила тяжелые травмы, сообщает прокуратура республики.