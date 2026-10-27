Продажи ESTEO V27 достигли 1 000 автомобилей за два месяца
Премиальный автомобильный бренд ESTEO сообщает, что продажи гибридного внедорожника ESTEO V27, вышедшего на российский рынок в августе 2026 года, к середине октября превысили 1 000 автомобилей. Этот результат подтверждает устойчивый интерес российских покупателей к новой модели.
Высокий спрос на ESTEO V27 проявился с первых недель: менее чем за месяц после старта продаж клиентам бренда было выдано 498 автомобилей, в сентябре этот показатель достиг 597 автомобилей. Модель демонстрирует уверенный рост и продолжает вызывать интерес у тех, кто ищет современный автомобиль для города, путешествий и активного отдыха.
ESTEO V27 сочетает электрическую динамику и внушительный запас хода: последовательная гибридная установка с двумя электромоторами развивает суммарную пиковую мощность 456 л.с. и крутящий момент 505 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,9 секунды. Совокупный запас хода по циклу WLTP достигает 890 км, на электротяге – до 135 км. Внедорожные возможности модели дополняют ее универсальность: дорожный просвет составляет 220 мм, интеллектуальный полный привод i-AWD и система 8+1 режимов движения позволяют адаптировать автомобиль к разным дорожным условиям. Предусмотрены режимы для скользких поверхностей, грязи, песка, снега, гравия и неровного рельефа, а также режим преодоления брода. Система i-AWD автоматически оптимизирует распределение крутящего момента.
Комфорт и цифровое оснащение также остаются примечательными сторонами ESTEO V27. В модели предусмотрены центральный сенсорный дисплей 15,6 дюйма, премиальная аудиосистема с 15 динамиками, беспроводная зарядка смартфона с охлаждением. Для поездок вдали от инфраструктуры доступен режим кемпинга с выдачей электроэнергии внешним потребителям мощностью до 6 кВт. В салоне также представлены сдвоенная панорамная крыша, передние сиденья с вентиляцией и обогревом, продуманная организация пространства.
Высокий интерес к ESTEO V27 отражает востребованность нового формата премиального внедорожника, который гармонично объединяет динамику электромобиля, возможности гибридных технологий и практичность, необходимую для комфортных поездок как в городе, так и за его пределами.
Для модели действует программа поддержки гибридных автомобилей ESTEO: прямая выгода от производителя составляет до 800 000 рублей (с трейд-ин минимальная цена – от 4 990 000 рублей), либо до 600 000 рублей при использовании различных предложений бренда (минимальная цена – от 5 190 000 рублей). Программа действует до 31 октября 2026 года.
Приобрести автомобиль можно уже сегодня, обратившись в салон официального дилерского центра ESTEO Леон-Авто.
Официальный дилер ESTEO
Леон-Авто
Г. Краснодар, Ростовское ш.,34В
Т. +7 (861) 205-06-74
www.esteo-leon-avto.ru
Леон-Авто
Г. Краснодар, Ростовское ш.,34В
Т. +7 (861) 205-06-74
www.esteo-leon-avto.ru
ООО «ДМ-авто» Север»
https://esteo-leon-avto.ru/Реклама.
https://esteo-leon-avto.ru/Реклама.