Продажи ESTEO V27 достигли 1 000 автомобилей за два месяца

Высокий спрос на ESTEO V27 проявился с первых недель: менее чем за месяц после старта продаж клиентам бренда было выдано 498 автомобилей, в сентябре этот показатель достиг 597 автомобилей. Модель демонстрирует уверенный рост и продолжает вызывать интерес у тех, кто ищет современный автомобиль для города, путешествий и активного отдыха.