Из Новороссийска запустили контейнерные поезда по новым направлениям

Всего в январе–сентябре 2026 года контейнерными поездами со станций магистрали перевезли 245 тыс. т грузов — на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В разных направлениях проследовало 392 контейнерных поезда. Они доставили в регионы страны зерно, продовольствие, промтовары, стройматериалы, метизы и другие грузы.