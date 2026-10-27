Из Новороссийска запустили контейнерные поезда по новым направлениям
В этом году у Новороссийска появились новые направления контейнерных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
В частности, из города теперь можно отправить грузы на станции Новосибирск-Восточный, Кострома-Новая, Копылово (Томская область), Биклянь (Татарстан), Комбинатская (Омск), Нигозеро (Карелия), Полой (Кировская область), Зелецино (Нижегородская область), Новолипецк (Липецк), Вохтога (Вологодская область), Галич (Костромская область), Злынка (Брянская область), Кигаш (Астраханская область), Люберцы II (Московская область), Автово и Новый Порт (Санкт-Петербург), а также Низовка и Костылево (Архангельская область).
Всего в январе–сентябре 2026 года контейнерными поездами со станций магистрали перевезли 245 тыс. т грузов — на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В разных направлениях проследовало 392 контейнерных поезда. Они доставили в регионы страны зерно, продовольствие, промтовары, стройматериалы, метизы и другие грузы.
Кроме того, из Тимашевска появилось новое направление курсирования контейнерных поездов во Владивосток, а из Ростова-на-Дону — на станции Забайкальск (Забайкальский край) и Озинки (Саратовская область).