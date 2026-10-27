В Кабардино-Балкарии за девять месяцев уменьшилось число глав КФХ

В обрабатывающих производствах число глав КФХ осталось на уровне 16. В том числе в производстве пищевых продуктов их насчитывалось 13, как и в начале года. В оптовой и розничной торговле, а также ремонте автотранспортных средств и мотоциклов количество глав КФХ не изменилось и составило 41. Из них 17 занимались оптовой торговлей, кроме продажи автомобилей и мотоциклов, а 23 — розничной торговлей.