В Кабардино-Балкарии за девять месяцев уменьшилось число глав КФХ
С 1 января по 1 октября 2026 года в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарии число глав крестьянских фермерских хозяйств (КФХ) сократилось до 2 384. При этом общее количество глав КФХ в республике осталось неизменным и составило 2 484, подсчитал «Ъ-Кавказ» на основе данных Северо-Кавказстата.
В целом в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве число глав КФХ уменьшилось на 0,2%, до 2 399. В рыболовстве и рыбоводстве показатель не изменился и составил 14.
В обрабатывающих производствах число глав КФХ осталось на уровне 16. В том числе в производстве пищевых продуктов их насчитывалось 13, как и в начале года. В оптовой и розничной торговле, а также ремонте автотранспортных средств и мотоциклов количество глав КФХ не изменилось и составило 41. Из них 17 занимались оптовой торговлей, кроме продажи автомобилей и мотоциклов, а 23 — розничной торговлей.
В строительстве число глав КФХ выросло с девяти до десяти, или на 11,1%.