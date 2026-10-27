OMODA и JAECOO в сентябре: увеличение глобальных продаж и рекордный рост в Великобритании
Бренды OMODA и JAECOO сохраняют высокие темпы роста на глобальных рынках.
В сентябре по всему миру был реализован 73 421 автомобиль, что на 123% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом совокупный объем продаж за девять месяцев достиг 587 846 экземпляров.
Динамика в значительной степени отражает рост популярности автомобилей на новых источниках энергии (NEV). В сентябре бренды OMODA и JAECOO реализовали 53 957 автомобилей NEV-сегмента, что на 184% больше, чем годом ранее. В настоящее время гибриды и электромобили составляют 73,5% от общего объема ежемесячных продаж O&J, выступая в качестве одного из основных драйверов глобального роста.
В сентябре наиболее перспективным для OMODA и JAECOO стал рынок Великобритании. По результатам месяца общее число регистраций составило 22 296 автомобилей, что является абсолютным рекордом за все время присутствия брендов в Соединенном Королевстве. Всего за год показатель увеличился более чем вдвое – на 106%. Доля рынка в сентябре составила 6,37%, что позволило OMODA и JAECOO занять второе место среди самых популярных автомобильных брендов, представленных в Великобритании.
Наиболее востребованная модель на британском рынке – среднеразмерный кроссовер JAECOO J7. В сентябре автомобиль удостоился звания бестселлера с результатом в 10 813 реализованных экземпляров. За 9 месяцев 2026 года выбор в пользу J7 сделали 39 473 человека, что обеспечило кроссоверу второе место в рейтинге продаж в Великобритании за обозначенный период.
Уже в ближайшее время O&J планирует открыть собственный научно-исследовательский центр в Бедфордшире, который будет заниматься технологическими разработками, в том числе, в области безопасности. Это позволит еще в большей степени укрепить позиции OMODA и JAECOO на одном из ключевых европейских рынков.
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www.krasnodar-omoda-jaecoo.ru
Г. Краснодар
Ул. Рашпилевская,321/2
Т.+7 861 238-04-66
www.krasnodar-omoda-jaecoo.ru
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