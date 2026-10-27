OMODA и JAECOO в сентябре: увеличение глобальных продаж и рекордный рост в Великобритании

В сентябре наиболее перспективным для OMODA и JAECOO стал рынок Великобритании. По результатам месяца общее число регистраций составило 22 296 автомобилей, что является абсолютным рекордом за все время присутствия брендов в Соединенном Королевстве. Всего за год показатель увеличился более чем вдвое – на 106%. Доля рынка в сентябре составила 6,37%, что позволило OMODA и JAECOO занять второе место среди самых популярных автомобильных брендов, представленных в Великобритании.