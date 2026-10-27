JELAND: 10 000 автомобилей продано в России
Российский автомобильный бренд JELAND, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, преодолел важную статистическую отметку, с момента запуска продаж реализовав в стране 10 000 автомобилей.
Юбилейным автомобилем стал полноприводный кроссовер JELAND J6 AWD в комплектации «Престиж» цвета «Темный изумруд».
Такой результат стал закономерным итогом динамичного развития бренда: продажи демонстрируют стабильный рост от месяца к месяцу. Так, если в июне было реализовано 1 053 автомобиля за месяц, то уже к сентябрю продажи выросли до 2 720 единиц — это в 2,5 раза больше, чем на старте продаж. Благодаря столь уверенной динамике уже к середине октября бренд преодолел символический юбилейный рубеж в 10 000 проданных автомобилей.
В сентябре JELAND J6 стал абсолютным бестселлером бренда – на долю модели пришлось 77% общего объема продаж за месяц. Кроме того, автомобиль вошел в ТОП-5 самых продаваемых компактных кроссоверов (B-SUV) в России.
JELAND J6 AWD оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Главная особенность кроссовера заключается в наличии интеллектуальной системы полного привода, которая предлагает шесть различных режимов движения и мгновенно реагирует на изменение дорожных условий.
Конструкция и оснащение JELAND J6 AWD изначально разрабатывались с учетом эксплуатации в условиях российского климата и состояния дорог. Пристальное внимание уделено долговечности и защите кузова: днище и скрытые полости проходят обработку воском, а также наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и шумоизоляционную защиту. А расширенный зимний пакет с обогревом всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя делает поездки комфортными даже в суровые морозы.
Производство JELAND J6 налажено на высокотехнологичном автомобильном заводе полного цикла холдинга «АГР» в Шушарах (Санкт-Петербург). Завод оснащен современным оборудованием, что гарантирует соответствие выпускаемых кроссоверов высоким стандартам качества и надежности.
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Г. Краснодар
Ул. Рашпилевская,321/2
Т.+7 861 238-04-66
www.krasnodar-omoda-jaecoo.ru
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