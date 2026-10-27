JELAND: 10 000 автомобилей продано в России

Такой результат стал закономерным итогом динамичного развития бренда: продажи демонстрируют стабильный рост от месяца к месяцу. Так, если в июне было реализовано 1 053 автомобиля за месяц, то уже к сентябрю продажи выросли до 2 720 единиц — это в 2,5 раза больше, чем на старте продаж. Благодаря столь уверенной динамике уже к середине октября бренд преодолел символический юбилейный рубеж в 10 000 проданных автомобилей.