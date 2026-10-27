Прибыль акционеров НМТП за 9 месяцев по МСФО сократилась почти на 10%
Прибыль, относящаяся к акционерам Новороссийского морского торгового порта (НМТП), по итогам девяти месяцев 2026 года сократилась почти на 10% к аналогичному периоду прошлого года и составила 28,2 млрд руб. Это следует из отчетности компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Выручка Новороссийского морского торгового порта за отчетный период снизилась на 8,3%, до 51,6 млрд руб. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 13,7%, до 36 млрд руб., операционная — на 21,6%, до 28,3 млрд руб.
НМТП — это крупнейший российский портовый оператор по объему грузооборота. «Транснефть» является контролирующим акционером (62%).