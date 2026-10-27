Прибыль акционеров НМТП за 9 месяцев по МСФО сократилась почти на 10%

Прибыль, относящаяся к акционерам Новороссийского морского торгового порта (НМТП), по итогам девяти месяцев 2026 года сократилась почти на 10% к аналогичному периоду прошлого года и составила 28,2 млрд руб. Это следует из отчетности компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).