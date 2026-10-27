В Волгограде улицу Дзержинского благоустроят до Дворца культуры в 2027 году

В 2027 году благоустройство продлят до Дворца культуры Тракторозаводского района. Мэрии поручено в первом квартале представить предложения, а также синхронизировать работы с реконструкцией тепловых и водопроводных сетей. Отдельно готовится концепция развития стадиона «Трактор». Ее должны представить в начале 2027 года, а завершить работы — к концу 2028 года. Параллельно власти решат, какие ветхие дома ремонтировать, а какие расселять. Масштабное обновление северного района идет в рамках десятилетней программы развития Волгограда и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».