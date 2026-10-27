В Волгограде улицу Дзержинского благоустроят до Дворца культуры в 2027 году
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров по итогам рабочей поездки в Тракторозаводский район поставил задачи по дальнейшему благоустройству улицы Дзержинского и редевелопменту территории стадиона «Трактор». Об этом сообщает администрация региона.
По его словам, завершено обновление участка улицы от дома № 28 до улицы Мещерякова. Заменено около 4,5 тыс. кв. м покрытия, высажено 140 деревьев и 153 кустарника, проложен 4-километровый водопровод для полива, установлены освещение и видеонаблюдение. Проект выдержан в исторической стилистике улицы, которой в 2026 году исполняется 100 лет.
В 2027 году благоустройство продлят до Дворца культуры Тракторозаводского района. Мэрии поручено в первом квартале представить предложения, а также синхронизировать работы с реконструкцией тепловых и водопроводных сетей. Отдельно готовится концепция развития стадиона «Трактор». Ее должны представить в начале 2027 года, а завершить работы — к концу 2028 года. Параллельно власти решат, какие ветхие дома ремонтировать, а какие расселять. Масштабное обновление северного района идет в рамках десятилетней программы развития Волгограда и нацпроекта «Инфраструктура для жизни».