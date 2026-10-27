Аэропорт Геленджика запустил сервис для общения пассажиров в ожидании вылета
Аэропорт Геленджика запустил первый в России коммуникационный сервис для пассажиров, которые ждут вылета при закрытии воздушного пространства и введении режима ограничения полетов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.
Исполнительный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Сергей Дяйкин отметил, что в этом году пассажиры сталкиваются с беспрецедентным количеством ограничений по приему и выпуску воздушных судов, связанных с обеспечением безопасности полетов. Чтобы помочь пассажирам чувствовать себя комфортнее, создана интерактивная платформа, которая объединяет посетителей терминала. В режиме реального времени пассажиры и гости аэропорта могут общаться друг с другом. По словам господина Дяйкина, сервис позволяет встретить близких по интересам людей или найти компанию для чашки кофе. Он отмечает, что такая коммуникация снижает уровень беспокойства.
По данным авиагавани, общение доступно в тематических разделах: путешествия, технологии, бизнес и работа, знакомства, спорт, искусство и культура, языки, семья и дети. Услуга бесплатна для всех гостей аэропорта.
Сервис работает на защищенном соединении. Для подключения нужно навести камеру телефона на информационный флаер, который выдают на стойке регистрации, или воспользоваться QR-кодами в терминале — в местах ожидания, бизнес-зале, магазинах и точках питания.