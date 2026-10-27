В Новороссийске на два дня ограничат движение всех видов транспорта

Из-за проведения Чемпионата Южного Федерального округа по классическому ралли первой категории «Абрау-Дюрсо финал 2026» в Новороссийске в районе села Большие Хутора (виноградники Абрау-Дюрсо) 30 и 31 октября будет перекрыто движение всех видов транспорта с 09:00 до 17:00 мск.