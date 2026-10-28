От реакции — к действию

Количество очных обращений клиентов в Белгородэнергосбыт сократилось на 15 % — с 213 220 до 181 419. Это говорит о снижении востребованности физических точек обслуживания. При этом наблюдается параллельный рост использования дистанционных сервисов: число пользователей увеличилось на 6,3 % (с 482 643 до 513 212), а количество обращений в эти сервисы — на 8,9 % (с 11 233 до 12 227). Такая динамика отражает растущее доверие клиентов к цифровым каналам, а также улучшение их функциональности и удобства.