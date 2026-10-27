УФК по Дагестану взыскивает 83 млн рублей с «Дирекции капстроительства» за переплату подрядчику

Арбитражный суд Республики Дагестан принял к производству иск Управления Федерального казначейства (УФК) по Республике Дагестан к ГАУ РД «Дирекция капитального строительства» о взыскании 83,41 млн рублей. Претензии связаны с денежными средствами, необоснованно оплаченными подрядчику по государственным контрактам. Об этом говорится в определении суда.