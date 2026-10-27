УФК по Дагестану взыскивает 83 млн рублей с «Дирекции капстроительства» за переплату подрядчику
Арбитражный суд Республики Дагестан принял к производству иск Управления Федерального казначейства (УФК) по Республике Дагестан к ГАУ РД «Дирекция капитального строительства» о взыскании 83,41 млн рублей. Претензии связаны с денежными средствами, необоснованно оплаченными подрядчику по государственным контрактам. Об этом говорится в определении суда.
Исковое заявление было подано по результатам проверки расходования бюджетных средств. К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены: ФГУП «Главное управление специального строительства» (ФГУП «ГУСС»); Министерство строительства России; Министерство строительства Республики Дагестан.
Суд обязал стороны представить исчерпывающий пакет документов.
Истцу (УФК) необходимо предоставить детализированный расчет исковых требований с разделением по объектам, сметные документы, спорные акты приемки работ и платежные документы, подтверждающие факты завышения стоимости.
Ответчику (ГАУ РД «Дирекция капитального строительства») предписано подготовить мотивированный отзыв, доказательства устранения выявленных нарушений, а также контррасчет или обоснование причин невозврата спорных сумм.
Третьему лицу (ФГУП «ГУСС») поручено представить отзыв на доводы сторон и доказательства отсутствия либо устранения нарушений, выявленных при проверке.
Ранее Арбитражный суд Республики Дагестан отложил на 1 декабря 2026 года рассмотрение иска ФГУП «Главное управление специального строительства» (подведомственно Минобороны РФ) к государственному автономному учреждению «Дирекция капитального строительства в Республике Дагестан».
Согласно материалам дела, изначально предприятие требовало взыскать 452,7 млн рублей неосновательного обогащения, однако в ходе разбирательства сумма была увеличена до 503,3 млн рублей, а затем снижена до 184,5 млн рублей задолженности по оплате работ.