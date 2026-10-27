Клиентоцентричность по стандарту

Нужно сказать, что деятельность сотрудников, взаимодействующих с потребителями электроэнергии, находится под строгим внутренним контролем. Обслуживание клиентов и предоставление ответов на обращения анализируются на предмет точности формулировок и соответствия нормам действующего законодательства, а затем отдел организации обслуживания клиентов делает выводы и выдает соответствующие рекомендации. Нестандартные ситуации и сложные вопросы, возникшие в ходе этой работы, сразу же становятся предметом обсуждения для выработки инструкций и регламентов, предписывающих, как действовать в каждом конкретном случае.