Житель Ипатово получил 2,5 года колонии за татуировку

По версии обвинения, в августе 2026 года мужчина показывал татуировки с запрещенной символикой в одном из городских парков. Рядом находилась детская площадка, а демонстрацию видели отдыхающие. Прокуратура не уточнила, какое именно движение изображали татуировки, как мужчина показывал их посетителям парка и сколько человек это видели. В сообщении ведомства также нет сведений о том, признал ли подсудимый вину и как объяснил свои действия.