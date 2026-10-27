Житель Ипатово получил 2,5 года колонии за татуировку
Ипатовский районный суд приговорил 64-летнего мужчину к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за повторную публичную демонстрацию символики запрещенного экстремистского движения. Суд также назначил ему штраф в 150 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
По версии обвинения, в августе 2026 года мужчина показывал татуировки с запрещенной символикой в одном из городских парков. Рядом находилась детская площадка, а демонстрацию видели отдыхающие. Прокуратура не уточнила, какое именно движение изображали татуировки, как мужчина показывал их посетителям парка и сколько человек это видели. В сообщении ведомства также нет сведений о том, признал ли подсудимый вину и как объяснил свои действия.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за повторную пропаганду или публичную демонстрацию запрещенной символики, если человек ранее уже получил административное наказание по статье 20.3 КоАП. По действующей редакции закона суд может назначить штраф от 600 тыс. до 1 млн руб., обязательные или исправительные работы, принудительные работы либо лишение свободы на срок до четырех лет. Ипатовский суд выбрал реальный срок и дополнительный крупный штраф.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 тыс. рублей», говорится в сообщении прокуратуры.
В августовских публикациях говорилось, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, а материалы для уголовного дела собрали сотрудники ФСБ.