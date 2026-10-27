Стоимость проекта водопровода и канализации для Владикавказа превысила 500 млн рублей
В Северной Осетии вновь разыгрывают контракт на строительство водовода и хозяйственно-бытового коллектора для жилой застройки в северо-западной части Владикавказа. Начальная цена выросла с 497,1 млн до 504 млн руб., следует из данных портала госзакупок.
Предыдущий конкурс отменили 12 октября — за четыре дня до окончания приема заявок. В опубликованных карточках закупки причину отмены не раскрывают. Новый конкурс управление республики по проведению закупок разместило на площадке «Росэлторг». Заявки принимают с 27 октября до 9 ноября, итоги планируют подвести 12 ноября. Заказчиком выступает республиканское Управление капитального строительства. На контракт заложили 504 млн руб.; аванс составит 30%, или 151,2 млн руб.
Предыдущие торги объявили 30 сентября с начальной ценой 497,1 млн руб. Участники могли подать заявки до 16 октября, но 12 октября заказчик отменил извещение. После отмены организатор объявил новый конкурс с тем же названием и тем же заказчиком. Разница между двумя начальными ценами — 6,9 млн руб., или около 1,4%. В предыдущей процедуре обеспечение заявки составляло 2,49 млн руб.; в новой оно выросло до 25,2 млн руб. — 5% от начальной цены. Новый конкурс предусматривает оценку цены с весом 60%, квалификации участника — 40%. Также заказчик требует опыт строительства или реконструкции линейного объекта, кроме автомобильной дороги.
Проект относится к капитальным вложениям в инженерную инфраструктуру жилой застройки. В бюджетном документе Северной Осетии на 2026 и 2027 годы для объекта указаны 257,3 млн и 132,6 млн руб. соответственно. Эти суммы подтверждают многолетнее бюджетное планирование работ, но сами по себе не объясняют ни отмену сентябрьского конкурса, ни увеличение цены в октябре.
Работы связаны с обеспечением новых жилых территорий водой и канализацией. Северная Осетия развивает проект города-спутника «Долина Симд» и инфраструктуру Владикавказской агломерации. По данным РБК Кавказ, проект «Долина Симд» рассчитан на 36 тыс. жителей; на территории 265 га планировали построить около 1 млн кв. м жилья, три школы и шесть детских садов. Регион ранее переносил площадку города-спутника из Ногира в Гизель. Однако закупочная документация на водовод называет северо-западную часть Владикавказа и не устанавливает прямую связь именно с «Долиной Симд», поэтому считать объекты тождественными оснований нет.