Стоимость проекта водопровода и канализации для Владикавказа превысила 500 млн рублей

Предыдущие торги объявили 30 сентября с начальной ценой 497,1 млн руб. Участники могли подать заявки до 16 октября, но 12 октября заказчик отменил извещение. После отмены организатор объявил новый конкурс с тем же названием и тем же заказчиком. Разница между двумя начальными ценами — 6,9 млн руб., или около 1,4%. В предыдущей процедуре обеспечение заявки составляло 2,49 млн руб.; в новой оно выросло до 25,2 млн руб. — 5% от начальной цены. Новый конкурс предусматривает оценку цены с весом 60%, квалификации участника — 40%. Также заказчик требует опыт строительства или реконструкции линейного объекта, кроме автомобильной дороги.