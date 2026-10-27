В Дагестане продают 34-миллионный долг банкрота-ветерана закрывшемуся банку

Судебные материалы показывают, что в деле фигурировал и другой крупный кредитор — «Москоммерцбанк». В апреле 2014 года суд включил в реестр требований к Магомедали Джалалову 32,23 млн руб. долга перед банком, в том числе 28,91 млн руб. основного долга, 3,21 млн руб. процентов, почти 41 тыс. руб. неустойки и 63 тыс. руб. судебных расходов. Требование обеспечивала ипотека квартиры в Москве. В сентябре 2014 года суд установил начальную цену квартиры для торгов — 35,18 млн руб. В 2015 году апелляция оставила в силе отказ признать недействительной продажу этой квартиры.