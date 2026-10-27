В Дагестане продают 34-миллионный долг банкрота-ветерана закрывшемуся банку
Конкурсный управляющий бизнесмена Магомедали Джалалова выставил на торги право требования к закрывшемуся «МИКО-БАНКу» на 33,78 млн руб. Заявки на публичное предложение примут с 23 ноября 2026 года по 1 марта 2027 года. Начальная цена равна всей сумме долга; задаток составляет 10%, или около 3,38 млн руб. Сведения опубликованы в сообщении о торгах в ЕФРСБ.
Магомедали Джалалов проходит процедуру банкротства в Арбитражном суде Республики Дагестан уже более десятилетия. Суд ввел наблюдение 6 февраля 2014 года, а 25 апреля того же года признал предпринимателя банкротом и открыл конкурсное производство. Управляющим стал Муса Дациев. Эти обстоятельства приводит Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в постановлении от 17 августа 2015 года.
Судебные материалы показывают, что в деле фигурировал и другой крупный кредитор — «Москоммерцбанк». В апреле 2014 года суд включил в реестр требований к Магомедали Джалалову 32,23 млн руб. долга перед банком, в том числе 28,91 млн руб. основного долга, 3,21 млн руб. процентов, почти 41 тыс. руб. неустойки и 63 тыс. руб. судебных расходов. Требование обеспечивала ипотека квартиры в Москве. В сентябре 2014 года суд установил начальную цену квартиры для торгов — 35,18 млн руб. В 2015 году апелляция оставила в силе отказ признать недействительной продажу этой квартиры.
Нынешний лот связан с другим активом: управляющий продает право взыскать долг с коммерческого банка «МИКО-БАНК». В сообщении указано, что требование заложено в пользу АО КБ «Москоммерцбанк». Судебное постановление 2015 года подтверждает кредитное требование «Москоммерцбанка» к должнику.
К моменту объявления торгов «МИКО-БАНК» давно прекратил банковскую деятельность. Банк России отозвал у него лицензию 24 марта 2016 года, сославшись на нарушения банковского законодательства, неудовлетворительное качество активов и фактическую остановку операций в середине марта. По данным регулятора, на 1 марта 2016 года банк занимал 392-е место в российской банковской системе по величине активов.
В апреле 2016 года Арбитражный суд Москвы принял заявление о банкротстве банка. Банк России указывает, что процедура ликвидации кредитной организации отражена в реестре 19 февраля 2019 года; карточка регулятора также отмечает, что организация не действует.
Торги пройдут в форме публичного предложения на электронной площадке Центра реализации. Заявки подают через систему электронного документооборота площадки. Победитель должен подписать договор в течение пяти дней после получения проекта, а рассчитаться — в течение 30 дней после подписания, с зачетом задатка. Агрегатор торгов, ссылаясь на данные Федресурса, указывает цену отсечения 135,1 тыс. руб. — примерно 0,4% от начальной суммы.