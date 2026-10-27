В Кабардино-Балкарии с начала года больше всего сократилось число юрлиц в торговле

В обрабатывающих производствах число юридических лиц уменьшилось на 18, до 864. В производстве напитков, одежды и готовых металлических изделий количество организаций сократилось на четыре в каждом направлении. На 1 октября в этих сферах насчитывалось соответственно 78, 86 и 58 юрлиц. В производстве мебели, а также ремонте и монтаже машин и оборудования их стало меньше на две организации в каждом направлении.