В Кабардино-Балкарии с начала года больше всего сократилось число юрлиц в торговле
С 1 января по 1 октября 2026 года число юридических лиц в Кабардино-Балкарии сократилось на 1%, до 11 037. Наибольшее сокращение пришлось на оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. В этой сфере число организаций уменьшилось на 40, до 2 307, подсчитал «Ъ-Кавказ» на основе данных Северо-Кавказстата.
В оптовой торговле, за исключением продажи автомобилей и мотоциклов, число юрлиц сократилось на 24, до 1 284. В розничной торговле их стало меньше на 18, до 934. При этом в торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов количество организаций выросло на две, до 89.
В обрабатывающих производствах число юридических лиц уменьшилось на 18, до 864. В производстве напитков, одежды и готовых металлических изделий количество организаций сократилось на четыре в каждом направлении. На 1 октября в этих сферах насчитывалось соответственно 78, 86 и 58 юрлиц. В производстве мебели, а также ремонте и монтаже машин и оборудования их стало меньше на две организации в каждом направлении.
В строительстве число юрлиц сократилось на 15, до 1 243. В транспортировке и хранении их стало меньше на 10, до 376. В сфере предоставления прочих видов услуг снижение составило девять организаций, до 882. В сельском хозяйстве, охоте, рыболовстве и лесном хозяйстве число организаций уменьшилось на восемь, до 1 083. Столько же юрлиц потерял гостиничный бизнес и общественное питание, где на 1 октября насчитывалось 362 организации.
В профессиональной, научной и технической деятельности количество юрлиц сократилось на шесть, до 555. В административной деятельности и сопутствующих услугах снижение составило пять организаций, до 298. В сфере информации и связи число организаций уменьшилось на три, до 203.
Вместе с тем в ряде отраслей количество юридических лиц выросло. В здравоохранении и социальных услугах, а также в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений прирост составил по пять организаций — до 456 и 313 соответственно. В государственном управлении и обеспечении военной безопасности, а также социальном обеспечении число юрлиц увеличилось на три, до 472.
Согласно примечанию Северо-Кавказстата, данные по числу организаций включают филиалы и представительства.