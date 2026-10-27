Прокуратура Буйнакска оспорит продажу долей детей без разрешения опеки
Прокуратура Буйнакска направила в районный суд иски о защите жилищных прав шести несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что родители продали жилые помещения, приобретенные с использованием материнского капитала, без разрешения органов опеки и попечительства. В результате дети утратили право общей долевой собственности на недвижимость.
Прокуратура потребовала признать договоры купли-продажи недействительными. Кроме того, в территориальное управление социальной защиты населения Буйнакска и Буйнакского района внесено представление.