Финал Зарницы пройдет в Волгограде

Глава региона озвучил решение президента в ходе осмотра обновленного здания Поста № 1. Центр, первым в СССР заступивший на Вахту Памяти, в апреле справил 60-летие и переехал в отремонтированное историческое помещение площадью более 700 кв. м на проспекте Ленина.