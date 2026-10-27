Финал Зарницы пройдет в Волгограде
Решение поддержал президент Владимир Путин
Владимир Путин поддержал предложение сделать Волгоградскую область постоянной площадкой для проведения финалов военно-патриотической игры «Зарница 2.0» (проект «Движения Первых»). Об этом во вторник, 27 октября, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Глава региона озвучил решение президента в ходе осмотра обновленного здания Поста № 1. Центр, первым в СССР заступивший на Вахту Памяти, в апреле справил 60-летие и переехал в отремонтированное историческое помещение площадью более 700 кв. м на проспекте Ленина.
Волгоградская область принимает финалы «Зарницы 2.0» третий год подряд на базе лагеря «Авангард» и центра «Юный ястреб». По словам господина Бочарова, закрепление статуса постоянного места проведения игры — это «признание роли региона в системе патриотической подготовки страны».
В регионе, где в патриотических мероприятиях ежегодно участвуют около 500 тыс. человек, рассчитывают, что новый статус даст импульс развитию инфраструктуры.