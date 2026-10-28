Бизнес-класс без компромиссов

Одно из главных отличий лотов в рамках спецпроекта — продуманность архитектурных решений. На рынке новостроек новоселам часто приходится сталкиваться с необходимостью перекраивать пространство под себя. Здесь же эргономика, зонирование и функциональность заложены на этапе проектирования. Каждый метр подчинен логике реальных привычек и традиций в семье. Рассмотрим все преимущества планировочных решений на примере флагманского лота — квартиры с тремя спальнями площадью 94,68 кв. м. в башне А22.